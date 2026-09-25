Tezmen’in ve Alkin kardeşlerin babası da yolsuzluktan yargılanmıştı

Banker faciasını bile aratacak büyüklükteki “fon vurgunu” kapsamında tutuklanan Tera Yatırım ve Menkul Değerler’in Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yönetim kurulu üyeleri Emre ve Kerem Alkin kardeşlerin ortak noktaları babalarının da geçmişte bürokratlık dönemlerinde “yolsuzluk” suçlamasıyla yargılanması.

Emre Tezmen’in hesap uzmanı olan babası Oğuz Tezmen’in Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden sonraki durağı Posta İdaresi ve Türk Telekom Yönetim Kurulu üyelikleri oldu. Çok başarılı görünmüş olacak ki sonrasında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı ve seçim döneminde kısa dönem Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan Tezmen Ankara Cumhuriyet Savcılığı hakkında yolsuzluk, haksız mal edinme ve yurtdışında bulunan oğlu Emne Tezmen’in üzerine kayıtlı malları gizlemekle suçlandı. Oğul Emre Tezmen o tarihte 25 yaşında olmasına karşın hayli mal edinmiş. Ama ne gariptir ki, babasından bu mal varlıklarını gizlemiş. Oğuz Tezmen’in, mahkemedeki savunmasında oğlunun mal varlıklarını neden gizlediğine ilişkin verdiği cevap da hayli ilginç: “25 yaşında reşit bir birey olan oğlumun mal varlığından benim haberim olamaz.” Adam olacak çocuk o tarihten belliymiş belli ki. Gençlerin okullarından henüz mezun olduğu dönemde Emre Tezmen yurtdışında hayli mal ediniyor ve bunları babasına bildirmiyor. Belki de sonradan babasına sürpriz yapmak istemiştir.

Baba Tezmen, kendi mal varlığının maaşıyla uyumsuz olmasına da ilginç bir yanıt veriyor: “Mallarım zaman içinde değerlendiyse suç benim mi?”

İlginç olan Tera Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş’nin yönetim kurulu üyeleri olan Kerem ve Emre Alkin kardeşlerin babası Prof. Dr. Erdoğan Alkin’in de Emlakbank Yönetim Kurulu üyesi olduğu dönem için yolsuzluk suçundan gözaltına alınıp yargılanması. Kader mi, tesadüf mü bilinmez yolsuzluktan yargılanan babaların oğulları aynı şirket yönetiminde buluşuyor ve bu kez de onlar yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıyor.

HAKSIZ SERVET SORUŞTURMASI

Posta İdaresi ve Türk Telekom’da 300 milyar liralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Adil Kubat, haksız edindikleri iddiasıyla Oğuz Tezmen’in de aralarında bulunduğu 16 üst düzey bürokratın tutuklanmasını istedi. Savcı Adil Kubat, Tezmen’le birlikte 15 bürokratın “haksız servet” edinme suçundan tutuklama ve mal varlıklarının tedbir kararı verilmesini talep etti. Mahkeme bürokratların tutuklanma talebini geri çevirirken mal varlıklarına tedbir koydu.

OĞLUNUN MALLARINI GİZLEMİŞ

Mahkemenin açtığı yolsuzluk, haksız mal edinme davasında Oğuz Tezmen’in Belçika’da bulunan oğlu Emre Tezmen’in üzerinde bulunan malları, gizlemekle suçlandı. Tezmen’in mal bildirimi beyannamesinde oğlunun mallarına yer vermemesi iddianamede şöyle yer alıyor: “Bir kısım sanığın eş ve çocukları üzerinde aşırı mal görülmüştür. Yurtdışındaki çocuğu üzerindeki şirketleri beyan edenler olduğu gibi Oğuz Tezmen’in cumhuriyet savcılığına verdiği beyannamede Belçika’da bulunan oğlu Emre Tezmen üzerindeki malları beyandan kaçırdığı belirlenmiştir. Sanıklar Oğuz Tezmen ve Mehmet Cengiz Bulut üzerinde yurt dışında kayıtlı bulunduğu iddia edilen villaların tespit ve el konması için İngiltere ve Monako’ya tedbir konulması için yazı gönderildi. Hakkında dava açılan eski Ulaştırma Bakanı Oğuz Tezmen, mal beyanında kendisi ve ailesi adına yedi ev ve 12 milyon liralık mevduatı bildirdi.

TEZMEN’İN SAVUNMASI

Oğuz Tezmen, Brüksel’de bulunan oğlu Emre Tezmen’in mal varlığını savcılığa verdiği mal beyanı listesinden kaçırmadığını savunarak “25 yaşındaki oğlumun mal varlığını bilmem mümkün değil. Reşit birey adına beyanda bulunma yükümlülüğü annebabaya düşmez” dedi.

Geliriyle orantısız mal varlığı suçlamasına ise Tezmen, “Geçen zaman içinde edindiğim mallar çok değer kazandıysa suç benim mi?”

Tezmen, görev yaptığı dönemde fahiş ağırlama ve temsil giderlerine ilişkin soruya da ilginç bir yanıt verdi: “İsviçre’den iş görüşmesi için gelen misafirleri Çankırı Çiçek Palas’ta mı yatıracaktım?” Yargılama hayli uzun sürdü. Sürekli ertelenen duruşmalar tamamlanmadan Tezmen DYP’den Bursa milletvekili seçildi ve dosya bir süre sonra kapandı.

BABA ALKİN VE EMLAKBANK YOLSUZLUĞU

Terra Menkul Kıymetler’de yolları Tezmen ailesi ile kesişen Alkin ailesi de benzer süreçlerden geçmiş. Önceki gün tutuklanan Kerem ve Emre Alkin kardeşlerin babası Prof. Dr. Erdoğan Alkin de Aydın Ayaydın’ın Emlakbank Genel Müdürlüğü döneminde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış ve Kılıçbalığı Operasyonu kapsamında göz altına alınmıştı. Yönetim Kurulu Üyesi olduğu dönemde Başbakanlık Devlet Denetleme Kurulu’nun önerisiyle müfettişler tarafından yapılan incelemede Beylikdüzü ve Mavişehir II. Etap projeleride zarar oluşacağı önceden bildirilmesine karşın ihalenin onaylandığı ve bankanın toplam 7.7 milyar lira zarara uğratıldığı belirlendi.

‘OPERASYON SİYASİDİR’

Erdoğan Alkin’in de aralarında bulunduğu yönetim kurulu hakkında soruşturma izni istendi. Ancak o dönem bankalardan sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez soruşturma izni vermeyince bu dosya kapandı. Emlakbank’ta yolsuzluk bitmez. Bu kez 2002 yılı başında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in talimatıyla Devlet Denetleme Kurumu’nun incelemesi sonucunda belirlenen yolsuzluklar savcılığa bildirildi. Şişli Cumhuriyet Başsavcılığının emriyle başlatılan “Kılıçbalığı Operasyonu” kapsamında Erdoğan Alkin’in de aralarında bulunduğu eski banka yöneticileri gözaltına alındı. Erdoğan Alkin, yaptığı açıklamada “Operasyon siyasidir” açıklamasını yapmıştı.

Kılıçbalığı operasyonu kapsamında gözaltına alınan Alkin ve diğer bürokratlar için savcılık “zimmet, görevi kötüye kullanma” suçlamalarından soruşturma başlattı. Başta Engin Civan ve Bülent Şemiler olmak üzere eski banka yöneticilerinin kurtulduğu dava diğerleri gibi bir süre sonra kapatıldı.