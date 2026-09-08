TFF görevlisi Ebubekir Uçar’ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) Güvenlik Birim Sorumlusu olarak görev yapan Ebubekir Uçar’ın hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 17 Ağustos saat 17.00 sıralarında Acarlar Mahallesi Yeni Riva Yolu’nda meydana geldi.
HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI
Edinilen bilgiye göre, Ebubekir Uçar’ın kullandığı ve trafikte makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, aynı yönde seyreden hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uçar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Uçar’ın kullandığı otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anları yer aldı.
Görüntülerde otomobilin çarpışmanın ardından defalarca takla attığı görüldü.
PENDİK’TE TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden Ebubekir Uçar için 18 Ağustos’ta Pendik Koca Sinan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Uçar, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Pendik Koca Mezarlığı’nda toprağa verildi.