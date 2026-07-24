TGC'den Cumhuriyet TV'ye Basın Özgürlüğü Ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC), basın özgürlüğünün önemine dikkat çekmek amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri'nin 2026 yılı sahipleri açıklandı.

Basın Özgürlüğü Ödülü bu yıl kişi dalında gazeteciler İsmail Arı ile Alican Uludağ'a verilirken, kurum dalında T24 İnternet Gazetesi, Tele2 Haber Basın Emekçileri ve Cumhuriyet TV Basın Emekçileri ödüle değer görüldü.

Seçici kurul, Cumhuriyet TV'yi, "Bağımsız gazetecilik ilkelerinden ve Cumhuriyet değerlerinden ödün vermeden, baskılara, sansüre, yayın engellemelerine rağmen basın özgürlüğünü yılmadan savunan habercilik anlayışı" nedeniyle ödüle layık gördü.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, 24 Temmuz'un yalnızca bir anma günü değil, basın özgürlüğü mücadelesinin de simgesi olduğunu söyledi.

Basın özgürlüğünün çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Munyar, "Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabilmesinin değil, toplumun gerçekleri öğrenme ve doğru haber alma hakkının da güvencesidir" dedi.

Türkiye'de gazetecilerin sansür, otosansür, haberlere erişimin engellenmesi, yayın durdurma kararları, ağır para cezaları, resmi ilan kesme yaptırımları ile gözaltı ve tutuklamalar gibi çok sayıda sorunla karşı karşıya kaldığını belirten Munyar, basın emekçilerine yönelik psikolojik ve fiziksel şiddetin de arttığına dikkat çekti.

Munyar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak bağımsız gazeteciliği ve halkın haber alma hakkını savunmayı sürdüreceklerini belirterek, "Gazetecilik suç değildir" mesajını yineledi.

ÖDÜLÜ ERCAN ERDAL ALDI

Cumhuriyet TV adına Basın Özgürlüğü Ödülü'nü Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Koordinatörü Ercan Erdal aldı. Ödül töreninde Erdal'ın yanı sıra gazetemiz Haber Müdürü Can Uğur ile Cumhuriyet çalışanları da hazır bulundu.

Ödülü Cumhuriyet emekçileri adına kabul ettiğini belirten Erdal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kıymetli ödülü; ekran önünde, haber merkezimizde, bilgisayar başında, kurgu masasında, sahada alın teri döken, kamerasıyla ve mikrofonuyla gerçeğin peşinden koşan tüm Cumhuriyet emekçisi arkadaşlarım adına alıyorum."

Cumhuriyet'in habercilik anlayışının yıllardır zorlu sınavlardan geçtiğini vurgulayan Erdal, yalnızca haber yaptıkları ve gerçeği kayıt altına aldıkları için gözaltına alınan, adliye koridorlarında davalarla mücadele eden genç muhabirlerin bulunduğunu belirterek, "Onların o sarsılmaz cesareti ve inatları bu ödülün asıl sahibidir" dedi.

24 Temmuz'un sansüre ve karartmalara karşı dayanışmayı hatırlatan önemli bir gün olduğuna dikkat çeken Erdal, "Pusulamız hep bağımsız gazetecilik, dayanağımız ise Yunus Nadi'den Uğur Mumcu'ya uzanan 102 yıllık onurlu miras ve köklü Cumhuriyet değerleri oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür eden Erdal, konuşmasını, "Baskının ve sansürün olmadığı, sadece haber konuştuğumuz özgür yarınlarda buluşmak dileğiyle..." sözleriyle tamamladı.