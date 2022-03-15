TGC Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar açıklandı: Büyük ödül Tuncay Mollaveisoğlu'na

15 Mart 2022 Salı, 12:49

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Büyük ödülü Cumhuriyet yazarı ve Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu'nun “SBK uçağı kimleri uçurdu?” haberi ile Cumhuriyet aldı.

Tuncay Mollaveisoğlu, Cumhuriyet'te 25-26-28 Haziran 2021 tarihlerinde yayımlanan “SBK uçağı kimleri uçurdu?” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.



Mollaveisoğlu'nun haberi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sezgin Baran Korkmaz'ın özel jetini birçok kez kullandığını ortaya çıkmıştı. Korkmaz uluslararası kara para aklama suçundan Avusturya’da tutuklu bulunuyor.

TGC’nin yaptığı açıklamada yer alan ödül kazananlar listesinin tamamı şöyle:

BASIN-HABER

Siyasal Haber Ödülü:

Tuncay Mollaveisoğlu, Cumhuriyet Gazetesi’nde 25-26-28 Haziran 2021 tarihlerinde yayınlanan “SBK uçağı kimleri uçurdu?” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Siyasal Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Hayati Arıgan’ın Sözcü Gazetesi’nde 11 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Bakanın iki danışmanı sabıkalı çıktı” başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Ekonomi Haber Ödülü:

Nurcan Gökdemir, BirGün Gazetesi’nde 15 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Sınır ötesi beceriksizlik” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Ekonomi Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Ufuk Korcan’ın Dünya Gazetesi’nde 30 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Türkiye’deki sosyal medya hissecileri ‘Sülün Osman’ gibi” başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Toplum Haber Ödülü:

Kayhan Ayhan, Cumhuriyet Gazetesi’nde 10-15-18 Temmuz 2021 tarihlerinde yayınlanan “Kuran kursunda kuşkulu olay - 12 yaşındaki çocuk nasıl intihar eder?” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Toplum Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Çiğdem Yılmaz ve Ali İhsan Öztürk’ ün Milliyet Gazetesi’nde 26-28 Temmuz 2021 tarihlerinde yayınlanan “Adım adım göç yolu” başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Eğitim Haber Ödülü:

Mustafa Kömüş, BirGün Gazetesi’nde 1 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan “Barajı düşürmek bu gerçeği örtmez” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Eğitim Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca Sultan Uçar’ın Sözcü Gazetesi’nde 11 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini AKP Tarihine çevirdiler” başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Sağlık Haber Ödülü:

Fatih Ulaş, Sabah Gazetesi’nde 24 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Bir baba iki DNA” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Sağlık Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca Mert İnan’ın Milliyet Gazetesi’nde 7 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan “Trakya’da zehir taştı” başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Kültür Sanat Magazin Haber Ödülü:

Işıl Çalışkan, BirGün Gazetesi’nde 23 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Bale spor değil sanattır’ isyanı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Kültür Sanat Magazin Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca Hazal Ocak’ın, Cumhuriyet Gazetesi’nde 21-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yayınlanan “İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde skandal taşınma” başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Spor Haber Ödülü:

Seçici kurul bu yıl yapılan başvurulardan ödüle değer çalışma göremedi.

Köşe Yazısı Ödülü:

Osman Ulagay, Dünya Gazetesi’nde 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Korona’dan paydaşlar kapitalizmine” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

Köşe Yazısı Övgü:

Seçici Kurul ayrıca Meryem Akgün’ün, Karadeniz Gazetesi’nde 29 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan “Anlamak için soruyorum” başlıklı yazısını övgüye değer gördü.

Araştırma Ödülü:

Cihat Aslan ve Osman Can Erok, Milliyet Gazetesi’nde 18-22 Temmuz 2021 tarihleri arasında yayınlanan “Marmara’nın katilleri” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu.

Araştırma Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, İlayda Kaya’nın Cumhuriyet Gazetesi’nde 1 Kasım-12 Aralık 2021 tarihlerinde yayınlanan “Şırnak bu aileye teslim” başlıklı araştırmasını övgüye değer gördü.

Röportaj- Söyleşi Ödülü:

Fevzi Kızılkoyun, Hürriyet Gazetesi’nde 8 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan “Bizi evlere kapatamazlar” başlıklı röportajıyla ödüle değer görüldü.

Röportaj-Söyleşi Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Mehmet Kızmaz’ın Cumhuriyet Gazetesi’nde 29 Kasım-11 Aralık 2021 tarihlerinde yayınlanan “Ülkeyi yakan gerçek yoksulluk” başlıklı röportajını övgüye değer gördü.

Sayfa Düzeni Ödülü:

a- Birinci Sayfa Düzeni Ödülü:

Barış Can Sarıkaş, BirGün Gazetesi’nde 24 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa”sıyla ödüle değer bulundu.

Birinci Sayfa Düzeni Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Barış Baş’ın Milliyet Gazetesi’nde 30 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa”sını övgüye değer gördü.

b- İç Sayfa Düzeni Ödülü:

Murat Akkuş, Milliyet Gazetesi’nde 22 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “5. Sayfa”sıyla ödüle değer bulundu.

İç Sayfa Düzeni Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Osman Ortakçı’nın Milliyet Gazetesi’nde 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan “12-13. Sayfa”sını övgüye değer gördü.

Karikatür Ödülü:

Ercan Akyol, Milliyet Gazetesi’nde 13 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan “Bayram Hatırası” karikatürüyle ödüle değer bulundu.

Karikatür Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Zafer Temoçin’in Cumhuriyet Gazetesi’nde 23 Mart 2021 tarihinde yayınlanan karikatürünü övgüye değer gördü.

Fotoğraf Ödülü:

Eren Dağıstanlı, BirGün Gazetesi’nde 28 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan “Gücünün kaynağı haklılığı” fotoğrafıyla ödüle değer bulundu.

Fotoğraf Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Anadolu Ajansı muhabiri Şebnem Coşkun’un 17 Nisan 2021 tarihinde Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan “Kovid’le doğanlar” fotoğrafını övgüye değer gördü.

TELEVİZYON-RADYO

TV Haber Ödülü:

Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen DHA’da 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan “Kadına bıçaklı şiddeti DHA muhabirleri önledi” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

TV Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, İlkay Dikici ve Bilal Söyleyenoğlu’nun tvnet’de 3 Ağustos 2021 tarihinde tvnet’de yayınlanan “Alevlerden çıkan adam” başlıklı haberini övgüye değer gördü.

TV Haber Araştırma Ödülü:

Benan Kepsutlu ve Kıvanç Tunçbaş Haber Global TV’de 26 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan “Taliban kadrolarını yetiştiren Hakkani Örgütü’nün medresesi” başlıklı araştırması nedeniyle ödüle değer bulundu.

TV Haber Araştırma Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Nazlı Yerebasmaz ve Kenan Özcan’ın Fox TV’de 13-14-15 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan “Almanya Bizi Kıskanıyor mu?” başlıklı araştırmasını övgüye değer gördü.

TV Haber Program Ödülü:

Gökmen Karadağ Halk TV’de 5 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Açıkça” haber programı ile ödüle değer bulundu.

TV Haber Program Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Zülfikar Ali Aydın’ı Habertürk TV’de 1 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan Satır Arası haber programıyla övgüye değer gördü.

TV Belgesel Ödülü:

Çınar Oskay, Begüm Soydemir ve Gözde Demirel Kuru Gain Medya’da 3-17 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan “Çağ yangını” belgeseliyle ödüle değer bulundular.

TV Kültür Sanat Ödülü:

Seçici kurul bu yıl yapılan başvurulardan ödüle değer çalışma göremedi.

TV Spor Programı Ödülü:

Yağmur Nazik TRT Spor Yıldız’da 6 -11 Mayıs 2021 tarihlerinde yayınlanan “Olimpiyat anıları” Spor programıyla ödüle değer bulundu.

TV Kamera Çalışması Ödülü:

DHA’dan Ahmet Turhan Altay 1 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Gelinliğim yanacak deyip, gözyaşı döktü” çalışmasıyla ödüle değer bulundu.

TV Kamera Çalışması Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, İHA’dan Ahmet Faruk Sarıkoç’un 3 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “İstanbul Boğazı’nda Yunus Şöleni” çalışmasını övgüye değer gördü.

Radyo Ödülü:

Aybeniz Ece Uçan TRT Radyo 1’de 25 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Derin Mavi” programıyla ödüle değer bulundu.

Radyo Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Seda Uslu Sarıoğlu’nun TRT Radyo 1’de 12 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Ya olmasaydı” programını övgüye değer gördü.

İNTERNET

Haber Ödülü

Pelin Ünker ve Serdar Vardar DW Türkçe’de 3-10 Ekim ve 6-10 Aralık 2021 tarihlerinde yayınlanan “Pandora Papers” başlıklı haberleriyle ödüle değer bulundu.

Haber Övgü:

Seçici Kurul ayrıca Sedat Yılmaz’ı Mezopotamya Haber Ajansı’nda 20 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan “Bu ihale organizasyonunu, ‘Yaparsa Savcı yapar’” başlıklı haberini övgüye değer gördü.

Röportaj Ödülü:

Mahmut Hamsici 28 Temmuz 2021 tarihinde BBC Türkçe’de yayınlanan “Bir göçmen kaçakçısı anlatıyor” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

Röportaj Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Neyran Elden’i BBC Türkçe’de 3 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan “Marmara Denizi’nde salya - Müsilajın su altındaki sonuçlarından korkuyoruz” başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer gördü.

Köşe Yazısı:

Seçici Kurul, bu yıl başvurular arasında ödüle değer çalışma göremedi.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2021 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün Dünya Gazetesi yazarı Abdurrahman Yıldırım’a verilmesini kararlaştırdı.

KADIN HABERİ ÖDÜLÜ:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde Ayşegül Aydoğan Atakan (Başkan), Ayten Serin İnsel, Esin Yolçınar, Mesude Erşan, Nuray Özger Karagöz, Şehriban Oğhan ve Ümran Avcı’dan oluşan Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun önerilerini değerlendirdi. Değerlendirme sonunda

Tuğba Södekoğlu-Tolga Ayçiçek’in SHOW TV’de 14 Aralık 2021’de yayınlanan “Metroda Taciz” haberine,

Ece Çelik Nefs’in Hürriyet Gazetesi’nde 25 Ekim 2021’de yayınlanan “Tekmene sağlık Emine” haberine, 2021 Kadın Haberi Ödülü verilmesini kararlaştırdı.

SEÇİCİ KURULLAR

Basın Seçici Kurulu: Ayşe Özek Karasu-Habertürk İnternet Sitesi Yazarı, Bertan Ağanoğlu-Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Gürcan Bilgiç-Sabah Gazetesi Spor Yazarı, Gürsel Çelikkanat-Haber Kameramanı, İbrahim Varlı-Birgün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü, Nuray Çiftçi-Karikatürist-Öğretim Görevlisi, Öznur Oğraş Çolak-Cumhuriyet Gazetesi Editörü, Sedat Ergin-Hürriyet Gazetesi Yazarı, Vahap Munyar- TGC Başkan Vekili/ Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü’nden oluştu. 11 Mart 2022 Cuma günü saat 11.00’de Zoom üzerinden yapılan toplantıda Seçici Kurul Başkanlığına Ayşe Özek Karasu, yazmanlığa Öznur Oğraş Çolak seçildi.

Televizyon-Radyo Seçici Kurulu: Açıl Sezen-Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni, Esin Yolçınar-TRT İstanbul Radyosu Prodüktörü, Göksel Göksu-TGC Yönetim Kurulu Üyesi-Habertürk İstihbarat Şefi, İpek Özbey Halk TV Programcısı, Sibel Güneş-TGC Genel Sekreteri, www.sagliktagundem.com Yayın Yönetmeni, Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen-Emekli Öğretim Üyesi, Zeynel Lüle Tele 1 Programcısı’ndan oluştu. 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 11.00’de Zoom üzerinden yapılan toplantıda Seçici Kurul Başkanlığı’na Açıl Sezen, yazmanlığa Esin Yolçınar seçildi. Zeynel Lüle mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı.

İnternet Seçici Kurulu: Deniz Zeyrek-Sözcü Gazetesi Yazarı, Erol Önderoğlu-Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi, Esra Alus-ANKA Haber Ajansı Editörü, Hakan Güldağ-TGC Genel Sekreter Yardımcısı, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı, Harun Simavi- diken.com.tr Kurucusu, Serkut Bozkurt- www.abcgazetesi.com Genel Yayın Danışmanı, Ümit Aslanbay-Cumhuriyet Kitap İçerik Editörü’nden oluştu. 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de Zoom üzerinden yapılan toplantıda Seçici Kurul Başkanlığına Harun Simavi, yazmanlığa Serkut Bozkurt seçildi.