TGC İklim Konferansı sona erdi: Çıkmazlar masaya yatırıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği iklim haberciliği konferasının ikinci günü, politik, uluslararası, habercilik ve hukuki boyutlarının tartışıldığı oturumlarla tamamlandı.

“İklim Politikaları ve Türkiye” başlıklı oturumda, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Cerit ile T24 yazarı Çiğdem Toker konuşmacı oldu.

“COP Süreci ve Türkiye’nin Rolü” oturumunda ise Avrupa İklim Eylem Ağı’ndan Özlem Katısöz ve Greenpeace Türkiye’den Berkan Özyer söz aldı.

Katısöz, Türkiye’nin liderler zirvesine ev sahipliği yapacağını ve başkanlığı yürüteceğini, müzakerelerin liderliğini ise Avustralya’nın üstleneceğini belirtti. Katısöz, sürecin takibinde gazetecilere büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.