TGS, Halk TV’de yetkili sendika oldu

Yargıtay, Halk TV'nin yetkili sendikasının Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) olduğunu karara bağladı.

Kararın verilmesiyle birlikte kanaldaki sendika üyelerinin 5 yıllık hukuk mücadeleleri zaferle sonuçlanmış oldu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Karar kesinleşti:

TGS Halk TV’de yetkili sendika

Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi'nde yetki belgemize itirazla başlayan beş yıllık hukuk mücadelesi, sendikamızın zaferiyle sonuçlandı.

''YETKİLİ SENDİKA OLDUĞU KESİNLEŞTİ''

İlk derece mahkeme, istinaf ve son olarak Yargıtay kararında TGS’nin Halk TV’de yetkili sendika olduğu kesinleşti. İşyerinde sendikanın örgütlenmesine öncülük eden, üye olan, eski ve mevcut tüm Halk TV emekçilerine teşekkür ediyoruz.

Halk TV işvereni açısından son kapı olan Yargıtay da verdiği kararla TGS’nin yetkili olduğuna hükmetti. Sendika olarak Halk TV çalışanlarını temsilen işverenle müzakere masasına oturmamızın önünde hiçbir engel kalmadı.

Yargıtay kararının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmesinin ardından Bakanlığın sendikamıza yetki belgesini vermesiyle müzakere takvimi başlayacaktır.

''ÖRGÜTLENMEYE DAVET EDİYORUZ''

Daha önce de vurguladığımız gibi tüm anlaşmazlıkların masada, müzakere yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Ülkenin içinden geçtiği süreçte basının halkın haber alma hakkı için nasıl hayati bir rol üstlenmesi gerektiğini biliyoruz. Bu bilinç ve kararlılıkla, henüz üye olmayan Halk TV emekçilerini gazetecilerin gücü TGS’de örgütlenmeye davet ediyoruz.

Birlikte güçlüyüz!''