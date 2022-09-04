THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

AA
04 Eylül 2022 Pazar, 13:39
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
Abone Ol google-news

THY, Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattığını açıkladı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Ekim 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" bilgisine yer verildi.


THY Rusya Ukrayna-Rusya Ukrayna-Rusya savaşı Rusya-Ukrayna Savaşı Rusya-Ukrayna

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler