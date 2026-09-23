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THY, Boeing'den 150 adet uçak satın alacak

THY, Boeing'den 150 adet uçak satın alacak

23.09.2026 18:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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THY, Boeing'den 150 adet uçak satın alacak

Türk Hava Yolları, Boeing'den 150 adede kadar uçak için anlaşma imzaladı.

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Türk Hava Yolları (THY), Boeing'den 100 adet kesin, 50 adet adet opsiyon olmak üzere 150 adet uçak satın alacak.   

THY, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda Boeing ile 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını kesinleştirdi.

2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşma, Türk Hava Yolları’nın Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor. 

Sipariş kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlanırken, ilave 50 adet Boeing 737 MAX uçağı için de opsiyon hakkı bulunuyor. Anlaşma ayrıca, 737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkânı sunuyor. 

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