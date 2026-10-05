THY'de 'Hedef 12' dönemi: Çalışanların maaşında yüzde 20'ye varan kayıp!

Türk Hava Yolları’nda (THY) kokpit ve kabin ekiplerinin ücretlendirme sisteminde değişikliğe gidileceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

“Hedef 12” adı verilen düzenlemenin uçuş saatleri, fazla mesai, uçuş ücretleri, ekip aracı, harcırah ve çeşitli ek ödemelerde değişiklik öngördüğü belirtilirken, Hava Sen yeni sistemin çalışanların gelirinde yüzde 10 ila 20 arasında kayba neden olabileceğini savundu.

UÇUŞ SAATLERİNDEKİ BAREM DEĞİŞİYOR

THY’nin çalışanlarına yönelik yeni ücretlendirme modelinde, mevcut sistemdeki 55 saatlik uçuş bareminin yükseltilmesinin planlandığı öne sürüldü.

İddialara göre yeni sistemde aylık uçuş süresi 40 saatin altında kalan personele 40 saat üzerinden ödeme yapılacak. 40 ila 70 saat arasında uçuş gerçekleştiren personelin ücretinin ise fiilen uçtuğu süre üzerinden hesaplanması planlanıyor.

70 saatin üzerindeki uçuşlar için fazla uçuş ödemesinin devreye girmesi, 70 saati aşan bölümün 1,5 kat, 80 saati aşan bölümün ise 2 kat üzerinden hesaplanması öngörülüyor.

BirGün'ün aktardığına göre; yeni sistemin yalnızca uçuş saatlerine ilişkin sınırları değiştirmekle kalmayacağı, saat başına ödenen ücretin hesaplanma biçimini de etkileyeceği ileri sürülüyor.

“SAAT BAŞINA DÜŞEN ÜCRET AZALACAK”

Çalışanların tartıştığı başlıklardan biri de mevcut sistemde 55 saat üzerinden hesaplanan birim uçuş saat ücretinin yeni modelde 70 saatlik bareme taşınması.

Bu değişiklikle saat başına düşen ücretin azalabileceği, özellikle aylık uçuş süresi 70 saatin altında kalan çalışanların toplam gelirlerinde kayıp yaşayabileceği belirtiliyor.

Taslakta yer aldığı öne sürülen bir başka değişiklik ise garanti ödeme sınırına ilişkin. Mevcut uygulamada düşük uçuş saatlerinde daha yüksek bir barem üzerinden ödeme yapılırken, yeni sistemde garanti ödeme sınırının 40 saate çekilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

“YÜZDE 20’YE VARAN GELİR KAYBI”

Düzenlemenin çalışanların toplam gelirine etkisi de tartışmanın merkezinde bulunuyor. Çalışanlar arasında yapılan hesaplamalarda, yeni sistemin bazı personel gruplarında yüzde 10 ila 20 arasında gelir kaybına yol açabileceği öne sürülüyor.

Yeni ücretlendirme modelinin 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmasının planlandığı belirtiliyor.

İddialara göre THY yönetimi, çalışanlara yaptığı bilgilendirmenin ardından yeni uygulamaya ilişkin onay sürecinin 29 Eylül’e kadar tamamlanmasını istedi. Düzenlemeyi kabul etmeyen ya da konuya ilişkin olumlu veya olumsuz geri bildirimde bulunmayan çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek işten çıkarılmasının planlandığı da öne sürüldü.

HAVA SEN: KAZANILMIŞ HAKLARA AĞIR SALDIRI

Hava Sen, THY’nin yeni ücretlendirme modeline tepki gösterdi. Sendika, düzenlemenin yıllardır uygulanan kredili uçuş parasının hesaplanma biçimini çalışanların aleyhine değiştireceğini savundu.

Sendikadan yapılan değerlendirmede, kokpit ve kabin ekiplerinde garanti ücret hesaplamalarının değiştirilmesiyle maaşlarda yüzde 20’ye varan düşüş yaşanabileceği belirtildi.

Hava Sen, 1 Ocak 2027’de uygulanması beklenen yaklaşık yüzde 10’luk toplu sözleşme artışının da bu kaybı telafi etmeye yetmeyeceğini savunarak, düzenlemenin “kazanılmış bir hakkın tek taraflı olarak değiştirilmesi” anlamına geleceğini ifade etti.

Sendika ayrıca THY işvereninin çalışanların kazanılmış haklarına yönelik “ilk kez bu kadar ağır bir saldırıda” bulunduğunu öne sürerek, mevcut tepkilerin ardından kazanılmış hakların tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir planın test edildiğini iddia etti.

THY FİLOSUNU BÜYÜTÜYOR

Ücret ve çalışma koşullarına ilişkin tartışmalar sürerken THY, filosunu genişletme planlarını da sürdürüyor.

Şirket, Boeing ile 100’ü kesin, 50’si opsiyon olmak üzere toplam 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için anlaşma imzaladı. Söz konusu siparişin THY’nin Boeing ile gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak anlaşması olduğu belirtildi.

Şirketin filosunu büyütmeye yönelik adımları ile çalışanların ücretlerinde yapılması planlanan değişikliklerin aynı döneme denk gelmesi, sendika ve çalışanlar arasında tartışmalara neden oldu.