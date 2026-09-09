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THY'den İngiltere uçuşları için uyarı: 'İptal ve gecikme yaşanabilir'

THY'den İngiltere uçuşları için uyarı: 'İptal ve gecikme yaşanabilir'

9.09.2026 00:08:00
Güncellenme:
DHA
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THY'den İngiltere uçuşları için uyarı: 'İptal ve gecikme yaşanabilir'

İngiltere’nin en büyük havalimanı olan Heathrow Havalimanı’nda hava trafik kontrol sistemindeki teknik arıza nedeniyle THY, İngiltere uçuşlarında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceğini açıkladı.
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İngiltere’nin en büyük havalimanı olan Heathrow Havalimanı’nda hava trafik kontrol sistemindeki teknik arıza nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), İngiltere uçuşlarında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY İletişim Başkanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

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