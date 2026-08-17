THY uçağında 'Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım' sözleriyle gündem olmuştu: PETLAS'ın eski Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan 'uyuşturucu ve fuhuş' operasyonunda gözaltına alındı!

Ankara’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, PETLAS’ın eski Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Sabah'ın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 26 kişiden 18’i yakalandı. Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

EVİNDE 175,45 GRAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Özcan’ın ikametinde yapılan aramada 175,45 gram ağırlığında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği bildirildi.

İlk incelemede esrar olduğu düşünülen maddenin kesin niteliğinin belirlenmesi amacıyla kriminal inceleme başlatıldığı aktarıldı.

“BEN MİLYAR DOLARLIK ADAMIM” SÖZLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Özcan, Aralık 2024’te THY’nin Dubai-İstanbul seferinde yaşanan olayla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Business Class bölümünde alkol servisi nedeniyle yaşanan tartışmada Özcan’ın kabin ekibi ve yolcularla tartıştığı, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye’yi satın alırım” ifadelerini kullandığı görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

THY KARA LİSTEYE ALMIŞTI

Olayın ardından THY, Özcan’ın uçakta taşkınlık çıkardığını ve kabin ekibi ile yolculara sözlü saldırıda bulunduğunu açıklamıştı. Uçuşun ardından kolluk kuvvetlerine teslim edilen Özcan, THY tarafından kara listeye alınmıştı.