THY uçağında taşkınlık çıkaran yolcu gözaltına alındı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 20:35

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalanan THY'nin TK60 sefer sayılı Boenig 777-300 tipi tarifeli uçağında 25 yaşındaki Belarus vatandaşı bir yolcu, inişe yaklaşık 1,5 saat kala diğer yolcuları ve kabin ekiplerini rahatsız etti.

Yapılan uyarılara rağmen yolcu taşkınlık yapmaya devam etmesi üzerine uçağın pilotu acil durum deklere etti.

TC-JLA kuyruk tescilli THY uçağı yerel saatle 21.14'de Kuala Lumpur Havalimanı'na iniş gerçekleştirirken, sorun çıkaran yolcu güvenlik görevlileri tarafından havalimanında gözaltına alındı.