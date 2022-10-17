THY uçağında taşkınlık çıkaran yolcu gözaltına alındı
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Kuala Lumpur seferini gerçekleştiren yolcu uçağında Belaruslu bir yolcunun taşkınlık çıkarması üzerine pilot, acil durum deklere etti. Olay çıkaran yolcu inişin akabinde güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalanan THY'nin TK60 sefer sayılı Boenig 777-300 tipi tarifeli uçağında 25 yaşındaki Belarus vatandaşı bir yolcu, inişe yaklaşık 1,5 saat kala diğer yolcuları ve kabin ekiplerini rahatsız etti.
Yapılan uyarılara rağmen yolcu taşkınlık yapmaya devam etmesi üzerine uçağın pilotu acil durum deklere etti.
TC-JLA kuyruk tescilli THY uçağı yerel saatle 21.14'de Kuala Lumpur Havalimanı'na iniş gerçekleştirirken, sorun çıkaran yolcu güvenlik görevlileri tarafından havalimanında gözaltına alındı.
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