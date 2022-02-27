THY'den ek sefer açıklaması
Türk Hava Yolları (THY) Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcuların talepleri doğrultusunda ek seferler planlandığı açıklandı.
THY, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcular için ek sefer planlaması yaptı.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatleri şeklide takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütülmesi ve ek sefer uygulaması yapılmaktadır" dedi.
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