THY'den ek sefer açıklaması

27 Şubat 2022 Pazar, 16:05

THY, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcular için ek sefer planlaması yaptı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatleri şeklide takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütülmesi ve ek sefer uygulaması yapılmaktadır" dedi.

