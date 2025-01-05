Tıbbi sekreterin acı ölümü: Mesaiye gittiği hastanede hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çalıştığı hastaneye giderken geçirdiği trafik kazası sebebiyle aynı hastaneye ambulansla getirilen 29 yaşındaki Derviş Hüseyin Durgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tıbbi sekreterin acı ölümü: Mesaiye gittiği hastanede hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 11:46

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2 Ocak 2025 tarihinde; Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak görev yapan iki arkadaş, mesai için aynı otomobille yola çıktı.

E.S.’nin kullandığı otomobil, Korozman Kavşağı’nda gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin açılan kapısından düşen Derviş Hüseyin Durgan (29) ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Kazanın ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve iki gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Durgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durgan’ın 3 ay önce nişanlandığı, sağlık mesleğinin yanı sıra Emek Tiyatrosu’nda aktif olarak sahne aldığı da öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ederken Durgan’ın cenazesi, 100. Yıl Mahallesi’nde ailesi ve sevenlerinin katılımıyla düzenlenecek törenin ardından Bandırma Şehir Mezarlığı’nda defnedilecek.


Etiketler: #Hastane #Balıkesir

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