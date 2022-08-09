Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Gümrük Muhafaza ekiplerince 246 kilo kokain ile 226 kilo esrar ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kilo kokain, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan ülkeye giren bir TIR'da ise 226,9 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kilo kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonda görev alan birimlerimizi tebrik ediyorum. Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan bir TIR'da 226,9 kilo esrar yakalandı. Uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalar yürüten Gümrük Muhafaza ekiplerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Sefo konserinde kavga: Alan 'boks ringine' döndü
- Ankara'da apartman dairesinden 1 kamyonet çöp çıktı
- Komşusunu yere yatırıp dakikalarca darbetti!
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- 'Önceden hazırlanan bir kumpas'
- Gebze'de hareketli dakikalar
- Direğe çarpan otomobilde sıkıştı, itfaiyeciler kurtardı
- Halk otobüsünün açılan kapağı yayaya çarptı
- Köprüden atladığı anlar kameraya yansıdı
- Ölümden kıl payı döndüler! Son anda yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Yedi aydır korunuyorlar
- 12 bin isim var...
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Motorine indirim geliyor
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar