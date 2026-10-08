Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan gazeteci Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'a 'fon' suç duyurusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon soruşturmasıyla ilgili kendisi hakkında ortaya atılan iddialar üzerine gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteci İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sözcü TV'de dün yayımlanan programda 16 Eylül'den bu yana yürütülen ve yedi yatırım kuruluşunu kapsayan fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Murat Ağırel, Bakan Bolat'ın da bu fonlarda parası olduğunu öne sürmüştü.

BOLAT'TAN CEVAP GELDİ

Bu iddiaların sosyal medya ve televizyon yayınlarında gündeme gelmesinin ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat yazılı bir açıklama ile iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bugüne kadar hiçbir mal varlığını, gelir kaynağını veya tasarrufunu gizleme ihtiyacı duymadığını ve mal beyanının devletin kayıtlarında mevcut olduğunu belirten Bolat, kamuoyunda "fondaki para" şeklinde itibarsızlaştırma amacıyla sunulan tutarın, gerçekte "sukuk" olarak bilinen yasal kira sertifikası olduğunu vurguladı.

Bolat bu açıklamasında ''haysiyetsizce iftira'' sözlerini kullanıp, Murat Ağırel'in ''400 koydu, 800 aldı'' sözlerini kullandığını ifade etmişti.

AĞIREL: 'RAKAM TELAFFUZ ETMEDİM'

Gazetemiz yazarı Ağırel açıklamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak '''400 koydu, 800 aldı' şeklinde bir rakam telaffuz etmedim. Yayın arkadaşımın rakama ilişkin sorusuna bilmediğimi söyledim. Konuşulanların iddia olduğunu da açıkça belirttim'' dedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bugün yatırımlarının borsada işlem gören herhangi bir hisse senedi olmadığını ifade eden Bolat, "16 Eylül 2026 tarihinden önce veya sonra kesinlikle tasarruf hesabı kapatılmış değildir. '400 koydu, 800 aldı' ifadesi koskoca bir yalandır" diyerek hukuki süreci başlattığını duyurdu.