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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kapıkule'de 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti yakalandı

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kapıkule'de 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti yakalandı

10.09.2026 10:23:00
Güncellenme:
ANKA
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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kapıkule'de 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti yakalandı

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin 9 milyon 934 bin lira olduğu bildirildi.

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Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyona ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, ülkemize giriş yapmak üzere Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR aracı riskli değerlendirilerek X-Ray tarama sistemine sevk edildi.

Gerçekleştirilen X-Ray taramasında araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine ekiplerce yapılan detaylı arama ve kontrollerde, gümrüğe beyan edilmediği belirlenen, tamamı kullanılmamış, ticari miktar ve mahiyet arz eden 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin 9 milyon 934 bin TL olduğu tespit edildi."

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