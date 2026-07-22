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Ticaret Bakanlığı'ndan kurşunlu kalemtıraş kararı: Mobidus-Ruppert toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan kurşunlu kalemtıraş kararı: Mobidus-Ruppert toplatılıyor

22.07.2026 12:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı'ndan kurşunlu kalemtıraş kararı: Mobidus-Ruppert toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimlerde 'Mobidus-Ruppert' marka pirinç kalemtıraşın limitlerin üzerinde kurşun içerdiğinin tespit edildiğini belirterek ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatılacağını duyurdu.
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Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yeni bir karar aldı. 

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği imzasını taşıyan ve Bekir Kaplan tarafından paylaşılan duyuruya göre, kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler sonucunda bir üründe kimyasal risk saptandı. Yapılan incelemelerde, "Mobidus-Ruppert" markalı pirinç kalemtıraşın limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edildi.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Kimyasal risk taşıdığı kesinleşen söz konusu ürün hakkında, ilgili mevzuat kapsamında harekete geçilerek piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı alındı. Açıklamada, özellikle çocukların günlük yaşamda kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik kriterlerine tam uyumun, halk sağlığının korunması açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı. 

Bakanlık, "Çocuklarımızın sağlığını riske atabilecek hiçbir ürünün piyasada yer almasına müsamaha göstermiyoruz" ifadeleriyle denetimlerdeki tutumunun altını çizdi. Bu kapsamda ürün güvenliği denetimlerinin, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun çerçevesinde etkin bir şekilde yürütülmeye devam ettiği bildirildi. 

İlgili Konular: #Ticaret Bakanlığı #marka

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