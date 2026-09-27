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Ticaret Bakanlığı'ndan 'simit' açıklaması: 'İstanbul'daki fiyatlar yakından takip edilmekte'

Ticaret Bakanlığı'ndan 'simit' açıklaması: 'İstanbul'daki fiyatlar yakından takip edilmekte'

27.09.2026 15:30:00
Güncellenme:
ANKA
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Ticaret Bakanlığı'ndan 'simit' açıklaması: 'İstanbul'daki fiyatlar yakından takip edilmekte'

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul’da simit satışlarında yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların saha denetimleriyle takip edildiğini açıkladı. Gürcan, mevzuata aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere en ağır idari yaptırımların uygulanacağını ve gerekli hukuki süreçlerin yürütüleceğini belirtti.
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul’daki simit fiyatlarına dair açıklama yaptı.

Gürcan, "İstanbul'daki simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar Bakanlığımızca yakından takip edilmekte; işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak; gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir" dedi.

"SAHA DENETİMİ YAPILIYOR"

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin denetimlerin süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her ürünün adil, şeffaf ve mevzuata uygun koşullarda sunulmasını sağlamak temel önceliklerimiz arasındadır. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini gözetmek, tüketicilerimizin haksız ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı korunmasını sağlamak ve piyasalarda adil rekabet koşullarını tesis etmek amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

İstanbul’da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar Bakanlığımızca yakından takip edilmekte; işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir.

"TÜM HUKUKİ VE İDARİ SÜREÇLER KARARLILIKLA YÜRÜTÜLECEKTİR"

"Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak; gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir. Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açan, temel tüketim ürünlerine erişimi olumsuz etkileyen ve piyasanın sağlıklı işleyişini bozan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."

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