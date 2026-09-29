Ticaret Bakanlığından Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu hakkındaki iddialara yalanlama

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, tutuklu Emre Tezmen ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak arasında bağlantı olduğunu ileri sürmüştü.

Yavuzyılmaz, “"Emre Tezmen ile Sayan ailesi arasındaki kritik bir bağlantıyı ortaya çıkardık. Emre Tezmen'in Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'in Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı yapılmasının ardından; Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın da 5 Eylül 2026'da Finlandiya Büyükelçisi olarak atandığını tespit ettik. Peki Emre Tezmen, devletin finans piyasalarındaki kozmik odası olan; Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yönetim kurulunda kiminle birlikte yer alıyordu? DEİK Finlandiya sürecinin yürütücüsü olan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile! Yani hepsi birbiriyle bağlantılı, hepsi bir ekip ve hepsi her şeyi biliyordu! Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Kotak da derhal görevden alınmalıdır” demişti.

Ticaret Bakanlığı, iddiaların “gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğinde” olduğunu belirtti. Bakanlık, Tuzcu’nun MKK Yönetim Kurulundaki görevini Bakanlığı temsilen yürüttüğünü, paylaşımda adı geçen kişiyle şahsi bir tanışıklığının bulunmadığını bildirdi.

Bakanlığın paylaşımı şöyle oldu:

“Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Tuzcu hakkında bir milletvekili tarafından sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı, senaryo ve kurgu ürünü, mesnetsiz ve iftira niteliğindedir.

Sayın Tuzcu, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yönetim Kurulundaki görevini ilgili mevzuat çerçevesinde, Bakanlığımızı temsilen yürütmektedir. Paylaşımda adı geçen kişiyle ayrıca şahsi herhangi bir tanışıklığı bulunmamaktadır. Aynı kurulda bir dönem görev almış olmaktan hareketle kişiler arasında başka bir ilişki ya da ilinti bulunduğunu ileri sürmek, hiçbir dayanağı olmayan bir iftira ve yakıştırmadır.

Diğer taraftan, DEİK İş Konseyi başkanları seçimle göreve gelmektedir. Bakanlığımızın veya Bakan Yardımcımızın herhangi bir kişiyi İş Konseyi Başkanı olarak seçme ya da atama yetkisi bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, kamu görevi ve seçimle yürütülen bir süreci çarpıtarak Sayın Bakan Yardımcımız ile adı geçen kişiler arasında bağlantı kurulmaya çalışılması temelsiz iftiralardan ibarettir.

Milletvekilliği sıfatı, yurtiçinde ve yurtdışında liyakatle kamu görevini fedakarca ifa eden, ülkemizi başarı ve sorumluluk duygusu ile temsil eden Bakan Yardımcımızı yalan ve iftiralarla lekeleme hakkı vermez. Siyasal ve ayrıca kişisel hesaplarla servis edilen bu yalan ve kurgu dizisini yaymak ahlaki olmayan bir anlayışın tezahürüdür.

Bakanlığımızı, Bakan Yardımcımızın şahsiyetini ve itibarını hedef alan bu asılsız iddialar karşısında Bakanlığımızın ve Sayın Bakan Yardımcımızın her türlü yasal hakkı saklıdır."