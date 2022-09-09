Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sivas-Ankara kara yolu Direkli-Bedirli köy yolu kavşağında meydana gelen olayda Abuzer Büyükpınar (30) yönetimindeki 58 TC 748 plakalı hafif ticari araç ile Seyfettin Akbulut (57) yönetimindeki 38 FF 558 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Akbulut yaşamını yitirdi, yanındaki Şengül Akbulut (56) ile diğer aracın sürücüsü Abuzer Büyükpınar ve aynı aileden Şemsi Nur (20), Onur Eymen (2), Bedirhan (1) ve Sevim Büyükpınar (48) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
AFAD ekipleri tarafından çıkarılan Seyfettin Akbulut'un cenazesi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna gönderildi.
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