TikTok fenomenleri birbirine girdi: Ankara'da canlı yayında silahlı kavga!

Ankara’nın Sincan ilçesinde sosyal medya fenomenleri arasında çıkan kavgada, bir kadın diğerini ruhsatsız silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan zanlı ile bir kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TikTok fenomenleri birbirine girdi: Ankara'da canlı yayında silahlı kavga!
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İHA
Yayınlanma: 16.11.2024 - 23:22

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde sosyal medya fenomenleri Cansum Ş. ve Çağlayan Y. arasında silahlı kavga çıktı.

Cansum Ş., kavga esnasında Çağlayan Y.'yi ruhsatsız silahıyla sol bacağından yaraladıktan sonra M.H. kontrolündeki araçla olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI: 80 SUÇ KAYDI!

Bacağından yaralanan Çağlayan Y., sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinden araçla kaçan Cansum Ş. ve araçtaki M.H. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cansum Ş.'nin daha önce işlediği suçlardan 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.


Etiketler: #Ankara #sosyal medya #TikTok

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