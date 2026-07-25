Cumhuriyet Gazetesi Logo
TikTok yayınında 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla soruşturma: Adli kontrolle serbest

TikTok yayınında 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla soruşturma: Adli kontrolle serbest

25.07.2026 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TikTok yayınında 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla soruşturma: Adli kontrolle serbest

TikTok'ta yaptığı canlı yayında "toplumun dini değerlerini aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı" yönündeki paylaşımlar üzerine gözaltına alınan Esra Gürbüz hakkında adli kontrol kararı verildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Temmuz 2026'da TikTok'ta yapılan canlı yayında "toplumun dini değerlerini aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı" yönündeki paylaşımlar üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerde, yayını gerçekleştiren kişinin Esra Gürbüz olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, Gürbüz'ün 24 Temmuz 2026'da güvenlik güçlerince gözaltına alınarak Başsavcılığa sevk edildiği kaydedildi.

Gürbüz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Açıklamada, mevcut yasal düzenleme kapsamında isnat edilen suç yönünden tutuklama tedbiri uygulanamadığı belirtilerek, Gürbüz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edildi.

Soruşturmanın Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü bildirildi.

İlgili Konular: #TikTok

İlgili Haberler

LeMan saldırısı davasında adliyede tekbir sesleri yükseldi: Polis ile gerici grup arasında arbede çıktı
LeMan saldırısı davasında adliyede tekbir sesleri yükseldi: Polis ile gerici grup arasında arbede çıktı LeMan dergisine yönelik saldırılarla ilgili davada yargılanan Büyük Doğu Akıncıları İl Başkanı Alper Kaan Aykut'un duruşması öncesinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde gerginlik yaşandı. Adliyesi’nde toplanan gerici grup tekbir getirdi.
Dincilik, etnikçilik ve emperyalizm
Dincilik, etnikçilik ve emperyalizm DİNCİ VE ETNİKÇİ POLİTİKALAR, DEMOKRATİK CUMHURİYETİ TEMELİNDEN YOK EDERLER...
Gerici dernekler dönemin bitmesini bekledi, yaz okulu açmaya başladı: Vakıflar mesaide
Gerici dernekler dönemin bitmesini bekledi, yaz okulu açmaya başladı: Vakıflar mesaide Peygamber Sevdalıları Vakfı ile adı istismar davasıyla anılan Ensar Vakfı kamu okullarında yaz okulu düzenleyecek.