TİP: İBB ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda 15 hemşehrimizi kurtardık

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 00:17

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 00:17

Pazartesi (6 Ocak) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu.

TİP tarafından yapılan açıklamada İBB ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarının Hatay'da yapıldığı aktarıldı.

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın da enkaz altından çıkarılan depremzedeyi taşırken görünen fotoğrafı da paylaşan TİP'in gönderisinde şu ifadelere yer verildi:

"Bugün İBB ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 15 hemşehrimizi sıkıştıkları enkazdan kurtardık. Eğer erken müdahale edilmiş ve yeterli imkanlar sağlanmış olsaydı çok daha fazla yurttaşımızı kurtarabilecek olduğumuzu bilmenin acısı içindeyiz."