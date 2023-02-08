TİP: İBB ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda 15 hemşehrimizi kurtardık
Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleriyle birlikte Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarına yardım etti. TİP'ten yapılan açıklamada, "Bugün İBB ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 15 hemşehrimizi sıkıştıkları enkazdan kurtardık" ifadelerine yer verildi.
Pazartesi (6 Ocak) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu.
TİP tarafından yapılan açıklamada İBB ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarının Hatay'da yapıldığı aktarıldı.
TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın da enkaz altından çıkarılan depremzedeyi taşırken görünen fotoğrafı da paylaşan TİP'in gönderisinde şu ifadelere yer verildi:
"Bugün İBB ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 15 hemşehrimizi sıkıştıkları enkazdan kurtardık. Eğer erken müdahale edilmiş ve yeterli imkanlar sağlanmış olsaydı çok daha fazla yurttaşımızı kurtarabilecek olduğumuzu bilmenin acısı içindeyiz."
Bugün İBB ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 15 hemşehrimizi sıkıştıkları enkazdan kurtardık.— Türkiye İşçi Partisi - Hatay (@tip_hatay) February 7, 2023
Eğer erken müdahale edilmiş ve yeterli imkanlar sağlanmış olsaydı çok daha fazla yurttaşımızı kurtarabilecek olduğumuzu bilmenin acısı içindeyiz. pic.twitter.com/xUwlBifKhf
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