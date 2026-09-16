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TIPDİL ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 TIPDİL sonuçları sorgulama ekranı

TIPDİL ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 TIPDİL sonuçları sorgulama ekranı

16.09.2026 10:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TIPDİL ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 TIPDİL sonuçları sorgulama ekranı

TIPDİL sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. 5 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe ve saate çevrilirken, TIPDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusu araştırılıyor.
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Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından düzenlenen 2026 Eylül dönemi TIPDİL sınavına giren adaylar, sonuç ekranını yakından takip ediyor. Peki, TIPDİL ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TIPDİL sonuçları sorgulama ekranı

TIPDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ankara Üniversitesi TIPDİL 2026 Eylül dönemi sınav sonuçları, 16 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

SINAV BAŞARI NOTU VE DEĞERLENDİRME

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, sadece doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, cevap anahtarı hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların puanları kalan soru sayısı üzerinden hesaplanacaktır.

İlgili Konular: #Ankara Üniversitesi #TIPDİL

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