TİP’ten ABD savaş gemisi tepkisi: ‘AKP iktidarı savaş suçlusudur’

ABD’nin İsrail’i korumak üzere bölgeye gönderdiği gemilerden biri olan USS Wasp adlı amfibi hücum gemisinin İzmir Limanı'na demirlemesine tepkiler sürüyor.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 04.09.2024 - 20:04
TİP’ten ABD savaş gemisi tepkisi: ‘AKP iktidarı savaş suçlusudur’
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü de Alsancak Gar’ından “İzmir Limanı’na Filistin halkının kanı bulaştı! ABD Ortadoğu’dan defol” pankartıyla toplandı. 

Grup, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP” ve “Nehirden denize özgür Filistin” sloganlarıyla İzmir Alsancak Limanı önüne yürüdü. 

Limanın önünde basın açıklamasını okuyan TİP PM Üyesi Orhan Kiper, geminin İsrail’in katliamlarını Türkiye kamuoyuna zorla kabul ettirmek niyeti taşıdığına dikkat çekerek, “İsrail’e desteğe gelen ABD savaş gemisinin rahatça ülkemiz sınırlarında gezebilmesinin sebebi, emperyalizmin ülkemizdekiişbirlikçi iktidarları çok iyi bilmesidir. ABD savaş gemisinin İzmir Limanı’na açıkça demir atması, sahtekar ve riyakar politikalarda sınır tanımayan AKP ve Saray rejimidir. Her meselede olduğu gibi Filistin konusunda da iki yüzlü, sahtekar politikalarını sürdüren AKP, bir yandan Filistin için mitingler düzenleyip çağrılarda bulunurken, diğer yandan da İsrail ile ticari anlaşmalarını tam gaz devam ettirmekten çekinmemiştir.İsrail’in savaş ekonomisine ticari destek sağlamıştır. Bu noktada en az İsrail siyonizmi, Amerikan emperyalizmi ve NATO kadar, AKP iktidarı da savaş suçlusudur” dedi.


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