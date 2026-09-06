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TIR'dan dökülen mazot ortalığı savaş alanına çevirdi: 10 araç birbirine girdi

TIR'dan dökülen mazot ortalığı savaş alanına çevirdi: 10 araç birbirine girdi

6.09.2026 09:46:00
Güncellenme:
İHA
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TIR'dan dökülen mazot ortalığı savaş alanına çevirdi: 10 araç birbirine girdi

Bursa'da seyir halindeki TIR'dan yakıt dökülmesi üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaklaşık 10 araç kazaya karışırken, trafiğin kitlendiği anlar drone ile kaydedildi.
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Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Karacaoba mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz alınamayan tırdan yakıt dökülmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekti. Bunun üzerine arkadan gelen diğer araçlar, mazot sebebiyle kayganlaşan yolda kontrollerini kaybederek kaza yaptı.

10 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Yaklaşık 10 araç kazaya karışırken, durum 112 Acil Servis Hattı'na bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, drone ile görüntülendi.

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