TIR ile 1 milyon liralık 'mazgal' vurgunu: Suçüstü yakalandı

21 Ekim 2022 Cuma, 10:50

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi’de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait otoyollarda ve bazı dinlenme tesisi girişlerindeki mazgal hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinden, şüphelinin S.Ş. olduğunu belirledi. TIR ile Gebze-Ohangazi-İzmir otoyolunda tekrar mazgal hırsızlığı yaptığı belirlenen S.Ş.'yi, jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA

Şüphelinin sorgusunda, 2 ayda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan mazgal çaldığı belirlendi. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen S.Ş., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.