TIR ile ambulans çarpıştı: 6 yaşındaki Cennet öldü
Diyarbakır'da, TIR ile çarpışan ambulanstaki Cennet Çoşuk (6) hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Çoşuk'un, Silvan'da yüksekten düştüğü, ambulansla kent merkezindeki hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Feci kaza, 14 Aralık Çarşamba saat 13.30 sıralarında, Diyarbakır-Silvan yolu Lice yol ayrımında meydana geldi.
Silvan ilçesinde yüksekten düşüp, kent merkezindeki hastaneye sevk edilen Cennet Çoşuk'un taşındığı 21 BC 262 plakalı ambulans ile M.M. yönetimindeki 16 LD 047 plakalı TIR çarpıştı.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada Cennet Çoşuk ile Yunus A. (24), Mekiye A. (26), Mehmet B. (23), Bilal Ç. (40), Mervan Ö. (25) ve sürücü M.M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
CENNET KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cennet Çoşuk, hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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