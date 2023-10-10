TIR ile önünü kestikleri husumetlilerini öldürmüşlerdi... 2 kardeş yakalandı!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:27

Güncelleme: 10.10.2023 - 17:32

Mardin-Midyat karayolundaki Kamor Millet Bahçesi mevkiinde dün korkunç bir cinayet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Faysal Duva'nın (57) içinde olduğu otomobilin önü TIR ile kesildi. TIR'dan inen şüphelinin tabancayla açtığı ateş sonucu Duva, yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duva, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duva'nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası kırsal Kabala Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler İ.A. ve Y.A. kardeşler, düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

KARDEŞLERDEN BİRİ TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan kardeşler İ.A. ve Y.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Y.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.