TIR kazasında ölen 4 kişilik aile, Kütahya’da toprağa verildi

17 Eylül 2022 Cumartesi, 17:39

Bir aileyi yok eden kaza, 16 Eylül Cuma günü Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana geldi. Alper A.'nın (72) kullandığı TIR ile karşı yönden gelen Serdar Aköz (45) yönetimindeki 43 NN 283 plakalı otomobil çarpıştı.

KURTARILAMADILAR

Kazada Serdar Aköz (45) ve eşi Özlem Aköz (41) ile birlikte çocukları Saime Aköz (22) ve Nevzat Orçun Aköz (16) hayatını kaybetti. Hastane morgundan yakınlarınca alınan aile fertlerinin cenazeleri, memleketleri Kütahya’ya getirildi.

Akşemsettin Camisi’nde cenaze namazı kılınırken, ailenin yakınları, gözyaşı döktü.

Serdar- Özlem Aköz çifti ile çocukları Saime ve Nevzat Orçun Aköz, kılınan namaz sonrası Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.