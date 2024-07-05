TIR şoförleri kavga etti: Baba yaralı, oğlu öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunan 4 TIR şoförü arasında çıkan bıçaklı kavgada Halil Kurtboğan (54) yaralandı, yanındaki oğlu Mehmet Kurtboğan (15) hayatını kaybetti. Şüpheliler S.K. (39), M.E. (40) ve A.K. (36) gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:16
TIR şoförleri kavga etti: Baba yaralı, oğlu öldü
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Karkacı Mahallesi Organize Sanayi Kavşağı yakınında, saat 12.00 sıralarında Şanlıurfalı TIR şoförleri Halil Kurtboğan, S.K., M.E. ve A.K., yolda karşılaşınca, aralarındaki daha önceki husumetten dolayı yolun kenarına durup, kavgaya tutuştu.

Kavgada Halil Kurtboğan ve yanındaki oğlu Mehmet Kurtboğan, bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Kurtboğan, yaşamını yitirdi.

Baba Halil Kurtboğan ise ilk tedavisinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Jandarma, 3 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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