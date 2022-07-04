TIR'a arkadan çarpan TIR alev alarak yandı, sürücü öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, TIR’a arkadan çarpan TIR alev alarak yandı, sürücüsü Musab Bişi kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 06.30 sıralarında, TEM Otoyolu Hendek Çakallık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Musab Bişi idaresindeki 47 AJ 032 plakalı TIR, önünde ilerlemekte olan 34 EEV 650 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Musab Bişi 'nin kullandığı TIR, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Bişi, TIR’da mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, Musab Bişi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Musab Bişi’nin cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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