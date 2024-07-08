TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Artuklu ilçesi Türkmen Deresi Geçidi’nde meydana geldi.
Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Mardin-Kızıltepe kara yolunda TIR'a arkadan çarptı.
Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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