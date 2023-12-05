TIR'ın kaldırımda çarptığı yaya öldü
Kayseri'de kaldırımda yürüdüğü sırada TIR'ın çarptığı 42 yaşındaki Rasim Başpınar, hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 16'ncı Cadde'de meydana geldi.
Kaldırımda yürüyen Rasim Başpınar'a, M.K.'nin kontrolünü kaybettiği 38 AFZ 891 plakalı TIR çarptı. Kazada Başpınar, ağır yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Başpınar'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Başpınar, burada kurtarılamadı.
Gözaltına alınan TIR şoförünün ise emniyetteki sorgusu sürüyor.
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