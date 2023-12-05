TIR'ın kaldırımda çarptığı yaya öldü

Kayseri'de kaldırımda yürüdüğü sırada TIR'ın çarptığı 42 yaşındaki Rasim Başpınar, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:43
TIR'ın kaldırımda çarptığı yaya öldü
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Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 16'ncı Cadde'de meydana geldi.

Kaldırımda yürüyen Rasim Başpınar'a, M.K.'nin kontrolünü kaybettiği  38 AFZ 891 plakalı TIR çarptı. Kazada Başpınar, ağır yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Başpınar'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Başpınar, burada kurtarılamadı.

Gözaltına alınan TIR şoförünün ise emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kayseri TIR

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