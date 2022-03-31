TIR'lar arasında sıkışan İranlı sürücü öldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, yokuşta park halindeyken freni boşalan TIR, İran uyruklu TIR sürücüsü Emir Peygami'ye (35) çarptı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, OSB Mahallesi Aras Caddesi'nde meydana geldi. İranlı TIR sürücüsü Emir Peygami, aracının ön farlarının arızalandığını fark edince aracı yol kenarına park ederek indi. Peygami farları kontrol ettiği sırada E.Ş.'nin yol kenarına park ettiği 34 FCE 316 plakalı TIR, freni boşalınca yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Sürücüsüz olarak 30 metre ilerleyen TIR, Peygami’ye ardından TIR’a çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, 2 TIR arasında sıkışan Peygami’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Emir Peygami’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü. TIR sürücüsü E.Ş. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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