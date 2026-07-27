TKH’den Bilal Erdoğan’ın ‘FETÖ’yü doğuran katı laikliktir’ sözlerine tepki: ‘Bilal Erdoğan’ın laiklik karşıtı sözleri tipik bir FETÖ’cüden farksızdır’

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın TRT tarafından çekilen ve Asırlık Gece adıyla 15 Temmuz kanlı İslamcı FETÖ darbesini konu edinen filmin dördüncü bölümünde kullandığı “FETÖ’yü doğuran o katı laikliğin ta kendisi olmuştur” ifadelerine yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, “15 Temmuz kanlı İslamcı darbe, ‘katı laiklikin’ aslında FETÖ gibi siyasal İslamcı hareketleri engellemenin en önemli yollarından birisi olduğunu göstermiştir: Ne zaman ‘katı laiklik’ kalktı, FETÖ darbeye kalkıştı. Bu durum, aynı zamanda, laikliğin katı olup olmamasını değil, İslamcılığın aslında din kılıfı altında siyasal bir hareket olduğunu da somut olarak kanıtlamıştır. Din kılıfı adıyla yapılan örgütlenmelere ‘sivil toplum’ kisvesi giydirenlerin nasıl yanıldıklarının açık itirafıdır! Hem tarikatlara sivil toplum deyip hem de özgürlükçü laiklik diyenlerin yanıldığı, faili İslamcı bir tarikat olan FETÖ’nün kanlı 15 Temmuz darbesiyle ortaya çıkmıştır” denildi.

‘LAİKLİK ÖZGÜRLÜKTÜR, İRTİCA DARBECİLİKTİR’

FETÖ’yü ortaya çıkaran, destekleyen ve yönetenin emperyalizm olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Yeşil kuşak projesinin bir planıdır. NATO’nun kontr-gerilla örgütlenmesinin bizatihi ürünüdür. İpleri, emperyalist ABD’nin elindedir. Bilal Erdoğan, gladyoyu, kontr-gerilla örgütlenmesinin komuta kademesi NATO’yu ve ABD emperyalizmini aklamaktadır. Bilal Erdoğan’ın laiklik karşıtı sözleri tipik bir FETÖ’cüden farksızdır! Bir kez daha FETÖ’yle aynı dünya görüşüne sahip olduğunu ikrar etmiştir” denildi. Açıklamada, “Laiklik özgürlüktür, irtica darbeciliktir” ifadelerine vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

“Bilal Erdoğan’ın irticanın kaynağının laiklik olduğunu söylemesi ne dediğini bilmediğini göstermektedir .Türkiye’de ve dünyada siyasal dinciliğin emperyalizm eliyle tasarlandığı ortadadır. Laiklik ve ulusal kurtuluş savaşı yokken Filistin ve Hicaz cephesinde İslamcılık adına İngilizlerle nasıl ortaklık kurulduğu tarih kitaplarında yazılıdır. Kaldı ki her dindar olanın darbeci olmadığı açıkken, konuyu laikliğe getirmek Bilal Erdoğan’ın taşıdığı niyeti açık etmektedir: Bilal Erdoğan laiklik düşmanı olduğunu böylece bir kez daha ilan etmiştir! 15 Temmuz kanlı İslamcı Amerikan darbesinin faili FETÖ’yü işaret ederek laikliğe saldırmayı fırsat bilen Bilal Erdoğan, başkanlık ettiği sivil toplum örgütlerinin emperyalist devletlerden aldığı fonların sanırız diyetini ödemektedir.”