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TMO fındık alım fiyatı ne kadar olacak? 2026 fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak?

TMO fındık alım fiyatı ne kadar olacak? 2026 fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak?

28.07.2026 10:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TMO fındık alım fiyatı ne kadar olacak? 2026 fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak?

Karadeniz'in önemli fındık üretim merkezlerinden biri olan Sakarya'da serbest piyasadaki fiyat hareketliliği üreticiler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TMO fındık alım fiyatı ne kadar olacak? 2026 fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak?
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Fındıkta hasat sezonuna kısa süre kala üreticilerin gözü Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı 2026 yılı alım fiyatına çevrildi. Peki, TMO fındık alım fiyatı ne kadar olacak? 2026  fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak?

2026 FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

2026 yılında Sakarya serbest piyasasında 50 randıman kabuklu fındık brüt 160 TL seviyesinden işlem görüyor.

Kesintilerin ardından net fiyat ise 155 TL olarak belirtiliyor. Hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte üreticiler, serbest piyasadaki günlük fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

SAKARYA FINDIK FİYATLARI 2026

Sakarya, Karadeniz’in önemli fındık üretim merkezlerinden biri olarak 2026 fındık sezonunda da fiyat hareketliliğinin yakından izlendiği iller arasında yer alıyor.

Serbest piyasada 50 randıman kabuklu fındığın brüt 160 TL, net 155 TL seviyesinden alıcı bulması, üreticilerin yeni haftadaki fiyat beklentilerini artırdı.

Sakarya’da üreticilerin gündemindeki en önemli konu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yeni sezon için açıklayacağı müdahale alım fiyatı oldu.

Hasat dönemine sayılı günler kala üreticiler, TMO’nun 50 randıman kabuklu fındık için en az 300 TL alım fiyatı açıklamasını bekliyor.

TMO FINDIK ALIM FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 TMO fındık alım fiyatı için üreticilerin resmi açıklama beklentisi sürüyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yeni sezon için açıklayacağı müdahale alım fiyatı henüz üreticiler tarafından bekleniyor. Ağustos ayının ilk yarısına kadar TMO fındık alım fiyatının açıklanması bekleniyor.

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