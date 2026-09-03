TÖB-DER yöneticisi İsmet Yalçınkaya yaşamını yitirdi

Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER) Genel Başkan Yardımcısı İsmet Yalçınkaya yaşamını yitirdi.

Yalçınkaya, 12 Eylül döneminde tutuklanarak, uzun süre cezaevinde kaldı. Emek ve eğitim mücadelesinin önde gelen isimleri arasında yer aldı. 12 Eylül askeri darbesinin ardından eğitim emekçilerinin yeniden örgütlenmesi ve sendikalaşması sürecinin de önemli örgütleyicilerinden biri olan Yalçınkaya Eğit-Der’in de kurucuları arasındaydı. ABC dergisinin çıkarılmasında da görev üstlendi.

İsmet Yalçınkaya’nın cenazesi, yarın saat 12.00’de Ankara Batıkent Ergazi Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından Haymana’da defnedilecek.