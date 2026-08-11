TOBB SAİK, yeni yol haritasını ve önceliklerini Van’da belirledi: Acente ‘korsan’a karşı

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin (SAİK), sektörün sorunlarını yerinde değerlendirmek amacıyla Van’da toplanarak talep ve çözüm önerilerini kapsamlı şekilde masaya yatırdığı açıklandı.

Bu kapsamda özellikle korsan acentelik faaliyetleri ve yetkisiz kurumlar tarafından yapılan sigorta satışları konusu ele alındı. Acentelerin Sesi’ne konuşan TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, “Haksız rekabetle mücadele etmeyi ve kayıtlı sigortacılık sistemini güçlendirecek tüm çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Öne çıkan talepler ise şöyle:

PORTFÖY MÜLKİYET HAKKI

“SEDDK tarafından yetkisiz ekran paylaşımı yapan şube ve brokerlere yönelik idari yaptırımların uygulanması ve denetimlerin artırılması. Enerji şirketleri başta olmak üzere yetkisiz kurumların sigorta satışı yapmasının önlenmesi, korsan acentelerle mücadelede denetimlerin artırılması. Acenteler arasındaki iş paylaşımına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması. Promosyon, hediye çeki ve benzeri risturn uygulamalarının önlenmesi. Portföy mülkiyet hakkının yasal güvence altına alınması. İl taşıma kapasitesine ilişkin düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesi. Bir acentenin yalnızca tek bir acentede müdür olarak görev yapabilmesine yönelik düzenleme yapılması. Brokerlerin TOBB ve SAİK çatısı altında temsil edilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması.”