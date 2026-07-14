TOBB SEİK Başkanı Erdem, zorunlu trafikle ilgili yeni dönemi yorumladı: 'Sorumluluğumuz arttı'

Trafik sigortası uygulamalarında yeni dönem başladı. Buna göre teknik incelemelerde, değer kaybı tazminatı da hasar tutarı ile birlikte aynı dosya içerisinde hesaplanacak.

Hak sahiplerinin değer kaybı için yeni süreç başlatmasına gerek kalmadı.

Yeni uygulamanın hak sahiplerinin gerçek zararlarının adil, objektif ve hızlı şekilde karşılanmasını amaçlayan önemli bir sistem dönüşümü olduğunu belirten TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı (TOBB SEİK) Ahmet Nedim Erdem, eksperler nezdinde uygulama birliği sağlandığını vurguladı.

TOBB SEİK olarak yeni sistemin ülke genelinde aynı standartlarla uygulanabilmesi amacıyla kapsamlı teknik çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni uygulamayla birlikte eksperlerin sorumluluğu yalnızca hasarın tespitiyle sınırlı olmayacak. Aynı zamanda araçta meydana gelen ekonomik değer kaybının bilimsel ve teknik esaslara göre gerekçeli olarak hesaplanmasını da kapsayacak.”

‘VEKÂLET İSTEMEYİZ’

Ayrıca yurttaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyaran Erdem şu bilgiyi verdi: “Hiçbir sigorta eksperi telefonla arayarak değer kaybı tahsil edeceğini söylemez, vekâletname istemez, dava açılması için yönlendirme yapmaz ve tazminat tahsil edeceğini vaat etmez. Böyle durumlarda resmi mercilere başvurulması çok önemli.”