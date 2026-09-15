TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levet Korkut’tan çağrı: 'Sektörü birlikte büyütelim'

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levet Korkut, Türkiye’de sigortanın yurttaş, esnaf, KOBİ, sanayici ve işletmelerle buluştuğu en önemli temas noktalarından biri olan sigorta acentelerinin yalnızca bir satış ve dağıtım kanalı olmadığına dikkat çekerek “Sigortanın stratejik rolü, güçlü ve sürdürülebilir acentelik sistemiyle mümkündür” dedi.

2027-2029 dönemiyle ilgili orta vadeli programdaki (OVP) sigorta hedeflerini değerlendiren Korkut, acentelerin; risk analizi yapan, doğru teminat konusunda danışmanlık veren, sigorta bilincini artıran, hasar süreçlerinde sigortalının yanında olan, KOBİ’lerin ve işletmelerin risk yönetimine katkı sağlayan, sigorta ürünlerinin toplumun geniş kesimlerine ulaşmasını sağlayan sahadaki “danışman” olduğunu belirtti.

Korkut, bu noktada adil rekabet, şeffaf fiyatlama, sürdürülebilir acentelik modeli ve güçlü istişare mekanizmalarının kurulmasını, Türkiye’nin sigorta sektörünün önümüzdeki dönemdeki büyümesinin temel şartlarından biri olarak gördüklerini ortaya koyarak şu çağrıyı yaptı: “Sektörün tamamını birlikte büyütmeliyiz.” Bu konuda bir de öneri yapan Korkut, şöyle devam etti:

OVP ÇALIŞMA GRUBU

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, SEDDK, TOBB Sigorta Acenteleri ve Eksperleri İcra Komiteleri, Türkiye Sigorta Birliği, Brokerler Derneği ve sektörün diğer paydaşlarının katılımıyla “Sigorta Sektörü OVP Çalışma Grubu’ oluşturalım.”