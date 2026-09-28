Tokat'ta 2 gündür kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Abdullah Erdoğar, 26 Eylül'de cep telefonunu da evde bırakıp dışarı çıktı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Erdoğar’dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Balık tutmayı sevdiği belirtilen Erdoğar’ın ara sıra evden ayrılıp Kelkit Çayı kenarına balık tutmaya gittiği bilgisi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kendisinden 2 gündür haber alınamayan Erdoğar için bugün sabah saatlerinde, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından 2 bot, 3 dron ve çok sayıda personelle kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Erbaa Kaymakamı Remzi Demir de aramaların yapıldığı yere gelip ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan Abdullah Erdoğar'ın evden ayrıldıktan sonra D-100 kara yolunu geçerek Kelkit Çayı kenarına doğru yürüdüğü anlar ise çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

'KAMERADAN BAKTIK, GERİ DÖNÜŞÜ YOK'

Abdullah Erdoğar'ın oğlu İlkay Erdoğar (36) "Kaybolduktan sonra akşam 6'da eve gelmeyince biz aramaya başladık. Sonra tuğla fabrikasının kamerasından baktım, 12.16’da ana yoldan karşıya geçip oradan ırmak kenarına geldiğini düşünüyoruz. Balık hastalığı var. Her zaman gelir buraya. Biraz rahatsızlığı var. Epilepsi, unutkanlık. Buraya geldiğini düşünüyoruz. Buradan başlar aşağıya kadar yukarıdan gelir diye düşünüyoruz. Aynı kameradan geri eve dönüşü yok. Aşağı istikametten de kameralardan geri dönüşü yok" dedi.