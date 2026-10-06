Tokat'ta faciadan dönüldü! Yol çöktü: 2 katlı ev tahliye edildi

Tokat'ta bir inşaat çalışmasının yanındaki yolda çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgedeki 2 katlı ev, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, sabah saatlerinde Kaleardı Mahallesi Dikmenler Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat alanının yanındaki yolda henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, ÇEDAŞ, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ve belediye ekipleri de çöken yol ve çevresinde inceleme başlattı.

2 KATLI EV TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Olası tehlikeye karşı yolun bitişiğindeki 2 katlı ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve güvenlik tedbirleri devam ediyor.