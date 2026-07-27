Tokat’ta iş merkezinde korkutan yangın: Ekipler müdahale etti

Kentteki 12 katlı Çavuşoğlu İş Merkezi’nin 3’üncü katındaki güzellik merkezinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri de hem bina içinden hem de dışarıdan yangına müdahale etti.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Bitişiğinde 90 odalı otelin de bulunduğu iş merkezindeki yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle güzellik merkezinde hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.