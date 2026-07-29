Tokat ve Sivaslılar karşı çıktı, şirket ise RES için adımlarını teker teker tamamlıyor: 'Köyümüze zarar verir'

İktidarın ihale verdiği şirketlerden Kalyon Holding’in Ordu, Tokat ve Sivas sınırları içerisindeki 33 türbinlik rüzgâr enerji santralı (RES) projesi bakanlık masasına gidiyor.

Duyuruya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye ilişkin 19 Ağustos’ta inceleme değerlendirme komisyonunu toplayacak. Alınacak kararın ardından projeye onay verilip verilmeyeceği belli olacak.

Şirketin bakanlığa sunduğu çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, proje için 2 milyar 722 milyon 198 bin TL harcanacak. Proje sahasına 33 türbinin yanı sıra enerji depolama tesisi ve şalt merkezi de kurulacak. Santral sahasının büyük bir bölümü Ordu Mesudiye, bir bölümü Tokat Reşadiye diğer kısmı da Sivas Koyulhisar’da eyer alacak.

TARIM ALANLARI VAR

Proje alanları çevre düzeni planlarına göre orman, çayır-mera ve tarım arazilerinden oluşuyor. Bu kapsamda şahıs arazileri tespit edilecek. Ardından satın almanın mümkün olmadığı alanlarda da kamulaştırma yapılacak. Şirketin hazırladığı ÇED raporunun 329’uncu sayfasında proje sahasında endemik türlerin bulunmadığı belirtildi. Ancak aynı raporun 343’üncü sayfasında, “Çalışma alanında yedi endemik bitki türü bulunmaktadır. Bu endemik türler Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu ve çevresinde çok yaygın olan türler olup , alanda faaliyetten dolayı bir zarar görme veya yok olma tehlikesi yoktur” ifadeleri yer aldı. Ayrıca RES alanında 58 familya’ya mensup 218 bitki taksonu tespit edildi.

Çalışma alanındaki risk haritası da çıkarıldı. Buna göre habitat bozulması, habitat kaybı, petrol atıklarıından oluşacak çevre ve su kirliliği orta seviyede belirtilirken toz oluşumu sebebiyle bitkilerin gözeneklerinin kapanması ve yangın tehlikesi yüksek sınıfında yer aldı. Bitkilerin gözeneklerinin kapanması, yaşamsal fonksiyonların zarar görmesine neden oluyor.

‘İSTEMİYORUZ’

ÇED sürecinin parçası halkın katılımı toplantısı 10-11-12 Şubat’ta üç ilde de yapıldı. Burada şirket ve bakanlık yetkilileri yurttaşları dinledi.

Sivaslı yurttaşlar, “Biz bu projeyi istemiyoruz. Bu proje köyümüze sağlık açısından, yaylalar açısından zarar verecektir. Proje alanı tamamen yaylalarımızı kapsıyor. Otlatlaklarımıza zarar verecek” dedi.

Bir başka yurttaş ise “Toplantının köy nüfusunun en az olduğu zaman yerine yazın yapılması daha uygun olurdu. Başyayla köyümüze proje alanı yakın ve etkilenecek. Proje benzer projelerden kazandığımız tecrübelerden öğrendiğimiz kadarıyla köyümüze zarar verecek” ifadelerini kullandı.

Tokatlılar da “Yapılan yolların bize faydası olmaz. Meralarımız yok olacak, meralardan faydalanmamız azalacak. Arazi kıtlığı var, hayvancılık da biterse ne olacak?” tepkisini gösterdi.