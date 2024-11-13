Tokat'ta baba ile oğul tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Tokat’ta Doğukan K. (20) tartıştığı babası Bahadır K.’yı (43) tabanca ile bacağından vurarak yaraladı.
Mehmet Paşa Mahallesi’nde, dün saat 22.00 sıralarında Bahadır K. ile oğlu Doğukan K. arasında evde ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Doğukan K., tabanca ile babası Bahadır K.’yı bacağından yaraladı.
Silah sesini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yaralı baba, yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Doğunkan K. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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