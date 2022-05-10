Tokat'ta düğünde havaya ateş eden 6 kişi yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir düğünde havaya ateş eden 6 kişi yakalandı. İfadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılan şahıslara, para cezası uygulandığı öğrenildi.
Erbaa'ya bağlı Akça köyündeki bir düğünde havaya ateş eden S.E, Y.Ç. ve Y.T. isimli şahıslar sosyal medya hesaplarından, ateş ettikleri anları paylaştı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, paylaşılan görüntülerde suç ve suç unsurlarının yer aldığının tespit edilmesi üzerine, Erbaa Sulh Ceza Hakimliğinden alınan adli arama kararı ile videoda görüntüleri bulunan S.E, Y.Ç. ve Y.T'nin de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 1 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi.
SERBEST KALDILAR
Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Düğün sahibine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefet nedeniyle 581 lira idari para cezası uygulandı.
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