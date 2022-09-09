Tokat'ta iki ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Tokat'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

AA
09 Eylül 2022 Cuma, 16:43
Tokat'ta iki ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
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Tokat'ın Turhal ilçesinde Bektaş Eryılmaz'ın kullandığı 34 DEL 549 plakalı hafif ticari araç, Gaziosmanpaşa Caddesi'nde Oktay Yüce idaresindeki 60 FD 244 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Hüsniye ve Salih Özdemir ile Burçin, Gülfidan ve Ceyda Yüce yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 


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