Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan meclis üyesinin hastaneye getirilişine ait görüntüler ortaya çıktı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 15:28

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Erbaa-Tanoba yolunda yaşandı. Erbaa ilçesi merkezinden Tanoba beldesine giden Tanoba Belediye Başkanı Vural Özdemir'in kullandığı makam aracına, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Aracın sürücü camını kırıp içeri giren mermi, MHP İl Genel Meclis Üyesi Ünal Umay'ın başına isabet etti. Belediye Başkanı Özdemir ise kırılan cam parçaları sebebiyle hafif yaralandı.

HASTANEYE GETİRİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Özdemir, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Aracıyla ilçe merkezine kadar getirdiği yaralı Umay'ı sağlık ekiplerine teslim eden Özdemir, saldırıya uğradıkları araçla Erbaa Devlet Hastanesi'ne geçti. Umay'ın hastaneye getirildiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Umay'ın hayati tehlikesi bulunmuyor, tedavisi devam ediyor.

Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.